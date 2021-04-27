Прокуратура о гибели рабочего в Баку

28 апреля около 13:00 в прокуратуру Апшеронского района поступила информация о том, что на асфальтобетонном заводе, расположенном на территории Апшеронского района, погиб Мовлудов Джамшид Мовлуд оглу (1973 г.р.).

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Апшеронского района, было установлено, что рабочий асфальтобетонного завода ООО 14 saylı Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı, расположенного в Апшеронском районе, Джамшид Мовлудов скончался от полученных травм, оставшись зажатым под грузовиком во время разгрузочных работ.

По факту в прокуратуре Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы, выполнены другие процессуальные действия.

Следствие продолжается.