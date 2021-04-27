Экс-глава Шамкира за 40 манатов продал своему сыну многомиллионное госимущество заявление СГБ
Бывший глава Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов арестован решением суда, сообщает сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
СГБ провела комплексные оперативно-следственные мероприятия на основании поступившей информации о присвоении государственного имущества в крупном размере должностными лицами ИВ Шамкирского района и их незаконных действиях, в результате которых гражданам был нанесен ущерб.
В ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что Алимпаша Адиль оглу Мамедов, злоупотребив своими должностными полномочиями, всего за 40 манатов продал все доли в ООО Çinarlı Qəsəbə, имущество которого оценивается в 2,844 миллиона манатов, и в ООО Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi, учрежденном и находящемся в подчинении муниципалитета Чинарлы, своему сыну Адилю Алимпаша оглу Адильзаде и другим лицам.
Также он продал все доли в ООО Abad Şəmkir (предприятие по производству пищевых продуктов, стоимость которого оценивается в 967 тысяч манатов), учрежденном и находящемся в собственности городского муниципалитета Шамкира, своему сыну Адилю Адильзаде за 180 манатов, присвоив таким образом государственное имущество в особо крупном размере.
Кроме того, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Мамедов во время работ по благоустройству на территории Шамкирского района обналичил и присвоил 218 тысяч манатов, перечисленных на счет ООО Ağstafasutikinti, получил взятку в размере 328 тысяч манатов от отдельных лиц, выполняющих на территории района работы по строительству и благоустройству, капитальный и текущий ремонт, ремонт дорог за счет средств, выделенных из госбюджета, а также через подчиненных ему лиц получил взятку в размере 217 тысяч манатов от отдельных граждан в связи с проведением строительных работ на территории района.
В настоящее время расследуется информация о том, что Мамедов под различными предлогами требовал денежные средства в размере от 3 тысяч до 10 тысяч манатов от территориальных представителей ИВ района и должностных лиц других местных государственных инстанций.
Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что с целью сокрытия источника незаконного получения денежных средств он направил 832 тысячи манатов на строительство и другие расходы ООО Az Forel по разведению и переработке рыбы, учредителем которого является его сын Адиль Адильзаде, чем преступным путем легализовал крупную сумму денежных средств.
В ходе обыска по месту работы и жительства Алимпаши Мамедова были обнаружены и изъяты списки с указанием денежных сумм, полученных от разных должностных лиц и предпринимателей, денежные средства, документы, другие доказательства, относящиеся к делу.
Алимпаша Мамедов привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, и в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
Следственно - оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.