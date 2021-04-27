Жириновский: "Русских в США даже больше, чем армян"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упростить выдачу российских паспортов живущим за границей русским, так как это могло бы позволить оказывать влияние на политику в тех странах, где проживают русские, сообщает РИА Новости.

"Часто мы недооцениваем влияние русской диаспоры. За примером далеко ходить не надо. Турция. Там проживает порядка 120 тысяч русских, многие из них – это женщины, которые в свое время вышли замуж за турок. И они там образовали достаточно влиятельную общину... И эти женщины постоянно ищут связь с Россией. Они и ко мне обращались", - рассказал Жириновский в своем Telegram-канале в четверг.

Лидер ЛДПР напомнил и о большой армянской диаспоре в США. "Она настолько влиятельна, что однажды практически выдвинула своего кандидата в президенты. В Конгрессе действует армянский кокус – это своего рода подкомитет, в который в разные годы входило более 100 конгрессменов! В нем состоял и бывший глава Госдепа Джон Керри", - напомнил политик.

При этом, по его словам, "русских в США даже больше, чем армян". "Что мешает нашим соотечественникам оказывать такое же влияние? Может быть, русские там вообще своего президента изберут. Но для этого они должны чувствовать связь с родиной, чувствовать нашу поддержку. А мы им в этом отказываем, ставим в одну с гастарбайтерами очередь за российскими паспортами", - отметил Жириновский.

Он считает, что документы надо русским "прямо в консульстве выдавать, за 2-3 недели изготовлять".

"А ведь если бы в 1990-е автоматом обменяли все советские паспорта на российские – сейчас было бы не 145 миллионов граждан России, а 170 миллионов и больше. Не было бы проблемы Украины, не было бы русофобской политики в Прибалтике, мы были бы более влиятельными в мире", - считает лидер ЛДПР.