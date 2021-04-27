В BirBank появилась возможность отправлять деньги с карты через систему переводов «Хазри»

BirBank, самое популярное мобильное приложение страны, расширило спектр своих услуг и добавило новую функцию. С платежных карт, добавленных в BirBank, теперь можно отправлять средства через систему денежных переводов «Хазри».

Для совершения перевода нужно через меню «Переводы» зайти в раздел «Системы денежных переводов», выбрать «Хазри» и указать данные отправителя и получателя. Перевод осуществляется в валюте AZN и за один раз можно отправить минимум 1, максимум 1 000 манатов. Комиссия за услугу составит 0,8% (минимум 1 AZN). Деньги, переведенные через систему «Хазри», можно получить в филиалах или банкоматах Kapital Bank.

Напомним, пользователи приложения BirBank от Kapital Bank, совершая платежи через POS-терминалы, интернет и само приложение, зарабатывают бонусы в виде «Сердечек». Собранные бонусы затем можно обменять на различные подарки.

Следует отметить, что помимо карт Kapital Bank в рамках программы действительны также и добавленные в BirBank платежные карты других банков. С правилами начисления бонусов можно ознакомиться на сайте – www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Напомним, BirBank является самым популярным мобильным приложением страны и имеет более 2 миллионов пользователей. Потратив всего минуту на онлайн-регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д.

Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный центр 196.