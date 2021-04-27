Ипотечный кредит на строительство нового дома: новшество от Backstone Construction

До сегодняшнего дня компания выполняла строительные работы в рассрочку. Теперь клиенты могут посредством ипотечного кредита через банк на срок в 10 лет построить свой дом.

Впервые в Азербайджане банк выдает ипотечный кредит на строительство нового дома. Это новшество осуществила компания Backstone Construction.

Гражданин, желающий построить дом в кредит на принадлежащем ему земельном участке, должен сначала подойти в офис компании Bakstone Construction и получить предварительную информацию. Если представители компании считают, что гражданину может быть предоставлен кредит, они направляют его в банк-партнер. Дальнейший процесс, то есть выдача кредита, осуществляется банком.

Срок ипотеки - 10 лет, процентная ставка - 12% годовых. В условия выдачи кредита включается официальный доход гражданина и возрастной лимит.

За подробной информацией рекомендуется обращаться в офис компании Backstone Construction.

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