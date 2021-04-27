PASHA Life объявила финансовые результаты за I квартал

PASHA Life сохраняет тенденции роста и вновь занимает лидирующее место на страховом рынке страны по размеру страховых премий. Несмотря на длительную пандемию, компания уверенно работает в финансовом секторе и придерживается своих стандартов.

ОАО PASHA Life Insurance, ведущая компания по страхованию жизни в стране, опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 2021 года.

Таким образом, совокупные активы компании за конец квартала составили 405 млн манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собранные страховые премии (50 млн манатов) лишь с небольшим изменением остались на прежнем уровне, а страховые выплаты увеличились более чем вдвое и составили 72 млн манатов. Доходы от инвестиционной деятельности уменьшились всего на 0,6 миллиона и стали равны 6,2 млн манатов. В итоге чистая прибыль PASHA Life составила 4,5 миллиона манатов, что ниже всего лишь на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что 2021-2023 годы охватывают новый стратегический период в компании PASHA Life, и с начала этого года компания продолжает свою деятельность в трех ключевых направлениях:

Предоставлять клиентам лучший сервис на основе цифровой трансформации;

Разработка и усовершенствование других продуктов по страхованию жизни;

Применение методологии Agile-управления.

В нынешнее время выбор, конечно же, должен падать на надежную и устойчивую компанию по страхованию жизни. При любых условиях вы должны быть застрахованы от рисков, а ваши средства должны быть надежно защищены и приносить вам доход. Существуют несколько способов сделать это. Но лучший - PASHA Life.

Ведущая страховая компания - ОАО PASHA Life Insurance функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал компании составляет 40,250 млн манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.