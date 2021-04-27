Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, 28 апреля в полицию поступила информация о проведении свадебной церемонии с участием 65 человек в нарушение правил карантинного режима в ресторане Kənd ocağı в поселке Масазыр.

Сотрудники полиции разъяснили участникам мероприятия требования карантинного режима. В отношении 65 человек, присутствовавших на свадьбе, составлены административные протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован на 200 манатов.

Арендатор ресторана Мансур Халилов, нарушивший правила карантина, оштрафован на пять тысяч манатов.