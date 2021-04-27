В Ираке турецкие беспилотники уничтожили пять террористов видео
Вооруженные силы Турции в рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударных БПЛА 5 террористов ПКК, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
«В рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака нейтрализованы пять террористов ПКК. Террористы были нейтрализованы посредством турецких ударных БПЛА. Таким образом, число нейтрализованных (в рамках указанных операций) террористов достигло 42», - говорится в сообщении.
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.#MSB #TSK pic.twitter.com/3YFziLM2Y2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021