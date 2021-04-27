В Ираке турецкие беспилотники уничтожили пять террористов видео

Вооруженные силы Турции в рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализовали посредством ударных БПЛА 5 террористов ПКК, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

«В рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım в районах Метина и Авашин-Басьян на севере Ирака нейтрализованы пять террористов ПКК. Террористы были нейтрализованы посредством турецких ударных БПЛА. Таким образом, число нейтрализованных (в рамках указанных операций) террористов достигло 42», - говорится в сообщении.