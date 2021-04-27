Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального
Соратник находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети штабов политика в России.
В своем Telegram-канале Волков пишет, что сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», потому что «будет немедленно подведено под статью об экстремизме» и повлечет уголовные сроки для работников штабов и тех, кто им помогает, передает «Росбалт».
Леонид Волков заявил, что некоторые региональные штабы в итоге закроются.