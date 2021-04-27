Минтруда продолжает привлекать к программам занятости членов семей шехидов и ветеранов войны

Важным направлением в социальной сфере является привлечение к мероприятиям по трудоустройству членов семей шехидов, ветеранов и их родственников. В первом квартале 2021 года к мероприятиям по трудоустройству были привлечены до 2,1 тысячи членов семей шехидов, до 3,3 тысячи ветеранов и их близких.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на заседании коллегии по работе министерства в первом квартале 2021 года.

Министр также отметил активное сотрудничество с работодателями в решении вопросов трудоустройства членов семей шехидов, ветеранов и их родственников.

С.Бабаев отметил, что в центрах DOST в первом квартале текущего года по более чем 368 тысячам обращений было оказано до 95 тысяч услуг гражданам, из них до 38 тысяч услуг были предоставлены в электронной форме. В первом квартале этого года в 142 колл-центра поступило около 135 тысяч звонков.

Отметив, что работа по подготовке к открытию еще одного центра DOST близится к завершению, министр подчеркнул, что продолжается работа по новой региональной программе развития страны по охвату ее сетью центров DOST.

На заседании были представлены отчеты о проделанной работе за первый квартал 2021 года, обсуждены ее результаты и предстоящие задачи в текущем году. Также были представлены отчеты о работе, проделанной министерством в первом квартале 2021 года по различным направлениям деятельности, обсуждены ее результаты, проведены обсуждения в связи с предстоящими задачами.