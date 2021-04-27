На кону крупнейшей американской лотереи $319 миллионов; узнайте, как официально принять участие из Азербайджана

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Американская лотерея MegaMillions разыграет в предстоящем тираже в эту пятницу джекпот стоимостью $319 миллионов долларов – крупнейший лотерейный приз в мире на сегодняшний день! Возможно, вы предполагали, что приобрести билеты для участия в этой лотерее можно только находясь в США – вы удивитесь, но это не так!

Джекпот Мега Миллионов достиг $319 млн

Ближайший тираж пройдет вечером в пятницу , 30 апреля .

. Для вашего удобства сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене €4,15!

Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже! Вы можете принять участие в лотерее Mega Millions из Азербайджана, купив официальные билеты на smartlottoshop.com (спецсайт сервиса TheLotter), ведущем в мире сайте, который предлагает официальные лотерейные билеты онлайн. "Лотерея Mega Millions получила общемировую известность после того, как разыграла джекпот в $1,537 миллиарда в октябре 2018 г., - объясняет Адриан Кооремаанс, представитель пресс-службы сайта theLotter. - И вот недавно, в январе 2020 г., лотерея разыграла $1,05 миллиарда, этот джекпот был сорван 4 участниками лотерейного клуба. Джекпот лотереи США может расти до бесконечности, но, с другой стороны, вполне возможно, что его выиграют уже сегодня ночью. И кто знает, победителем этого тиража может стать кто-то из Азербайджана!”

Преимущества участия в мировых лотереях онлайн Участвовать в лотереях онлайн проще и удобнее, чем покупать билеты в киосках. Всего за несколько минут вы можете заполнить одно или более полей и получить свой шанс на выигрыш джекпота Mega Millions! Регистрация на сайте бесплатна ! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира.

! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира. Удобные методы оплаты – резиденты Азербайджана могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card.

– резиденты Азербайджана могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card. Билеты по разумным ценам – вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже €15 евро. Для вашего удобства сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене € 4,15! Официальные лотерейные билеты – представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени.

– представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени. Сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

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