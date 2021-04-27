И настолько крепкий, что он прямо заявил: «Ещё в самом начале войны я знал, что с треском проиграем, сердцем, а также разными частями тела это чувствовал, но – сделать ничего не мог, не та была ситуация, меня бы не поняли». Можно было бы, конечно, за человека и порадоваться – хоть поздно, но всё же поумнел, но мешает чувство дежа вю.

Чем дальше от дней победоносной войны за освобождение Нагорного Карабах а – тем сказочнее и забавнее становятся заявления представителей армянских элит. Не остался в стороне от этого мейнстрима и безработный гауляйтер оккупированных территорий Араик любимка наш Арутюнян, у которого внезапно проснулся задний ум.

Лидер армянских сепаратистов Нагорного Карабах а Араик Арутюнян заявил, что итоги войны для него были ясны еще в начале октября 2020 года, однако сделать что-либо в этой связи он не мог.

Так ведь спустя месяц после своего просветления и полного понимания поражения армянской армии Арутюнян, обращаясь к армянскому народу из захваченной Шуши, призывал идти на смерть во имя идеи "Великой Армении". Получается, что гауляйтер Еревана отправлял на верную смерть ни в чем не повинных лучших юных сынов своей страны? Что за саморазоблачение?

В истории это уже было. В частности – на Нюрнбергском процессе. В ходе которого обвиняемые все как один говорили, что буквально с первых дней возникновения Третьего рейха понимали порочность политики Гитлера и неизбежность поражения фашистской Германии. Но тоже ничего не могли с этим поделать, а потому с энтузиазмом и немалым усердием выполняли преступные приказы.

Араик из той же породы – преступную сущность политики Еревана в отношении оккупации Нагорного Карабаха он прекрасно понимал. Но поскольку был на вершине – точнее сказать, на болотной кочке власти – оттого имел возможность черпать из финансовой кормушки и что-то там из себя изображать, то и не протестовал.

Его всё устраивало. Включая присвоенные в Зангилане и других оккупированных районах Азербайджана фруктовые и овощные плантации. С закабаленным рабским трудом карабахских армян. Ровно до того момента, когда азербайджанская армия крепким солдатским берцем не ударила по всей этой сепаратистской кодле. Вот тогда и включился у них задний ум. И теперь они заламывают руки, встают в балетные позы и ушибленными пингвинами на весь мир кричат, что все понимали.

Человек чести просто уходит в таких случаях с занимаемой должности – но где честь, а где армянский политический паноптикум. Арутюнян был элементом преступной оккупационной системы и гордился этим, паразитировал на этом.

А сейчас, когда эта система разгромлена, его защитная реакция стала как у дамы с пониженной социальной ответственностью. Мерзко, гадко – впрочем, как и всякий раз, когда приходится сталкиваться с армянской политической микробиологией.

Но вот что примечательно, все покаянные речи, крокодильи слёзы, откровения и признания очевидного факта поражения представителей политического бомонда Армении – они только до поры до времени. Эти люди ничего не забыли и ничему не научились. И ничего не простили. А потому, как только подует ветер в обвисшие истрёпанные флаги армянского реваншизма, вся эта шушера вновь соберётся под ними.

И с таким же энтузиазмом, как каются сейчас, будут вопить о «Великой Армении», о том, что «всё вернут взад» и вообще «дойдут до Баку». И чем больше будут иностранные гонорары этих марионеток – тем выше будет градус их истерии и громче вопли. Такая порода, этих уже не переделать.

Они превратили в развалины цветущий до них Нагорный Карабах и развалили собственную страну, превратив её в государство-недоразумение. Они органически не способны к созидательному труду, к которому призывают их Ильхам Алиев, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Арутюняны живут только прошлым, созданным их фантазиями. Вот пусть там и остаются – и слушать, а тем более верить им не стоит.