Несколько месяцев назад в редакцию haqqin.az поступило письмо жителей Бейлагана, в котором говорилось о том, что в городе по частям распродали парк. В рамках разворачивающейся антикоррупционной борьбы в регионах Азербайджана незаконные действия чиновников в Бейлагане могли бы привлечь внимание правоохранительных органов. Итак, что же произошло в Бейлагане?

«В Бейлагане по частям распродают парк, носящий имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а многолетние деревья парка уничтожают у нас на глазах», - говорилось в письме жителей Бейлагана, направленном в редакцию haqqin.az.

По словам авторов письма, распоряжением главы Исполнительной власти Бейлаганского района от 21 мая 2001 года была определена общая площадь Парка культуры и отдыха, затем переименованного в честь общенационального лидера. Согласно акту, площадь парка составляла 4,21 гектара.

Авторы письма писали, что сейчас площадь парка составляла всего два гектара. По их словам, на Абдуллаева Вахида Джамиль оглу незаконно оформлены 3440 кв. метров территории парка. Помимо этого, 0,24 гектара территории парка, носящего имя общенационального лидера Азербайджана, было передано сыну Вахида Абдуллаева – Асафу.

Авторы письма утверждали, что Вахид Абдуллаев и его сын Асаф, уничтожив многолетние деревья на территории парка, построили там объект.

Жители Бейлагана, обратившиеся в редакцию haqqin.az, писали, что их жалобы на незаконное присвоение территории парка, носящего имя Гейдара Алиева, не рассматривались, на их многочисленные письма и обращения никто не отвечает. По этой причине они и обратились в редакцию haqqin.az.

Сегодня жители Бейлагана снова обратились в редакцию нашего сайта и сообщили о том, что предприниматель Вахид Абдуллаев уже превратил парк Гейдара Алиева в торговый центр. Жители района просят руководство страны взять этот вопрос под свой контроль.