Минэнерго об обязательствах Азербайджана по добыче нефти

Министры стран ОПЕК + утвердили решение, принятое на 15-м заседании министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, по обязательствам по добыче в мае, июне, июле, сообщили haqqın.az в пресс-службе Министерства энергетики.

В рамках принятой «Декларации о сотрудничестве» определены квоты добычи Азербайджана на следующие три месяца. Таким образом, новые обязательства Азербайджана по добыче составят 115 тыс. баррелей - в мае, 108 тыс. баррелей - в июне и 98 тыс. баррелей - в июле. Суточная добыча сырой нефти в стране сохранится на уровне 603 тыс. баррелей - в мае, 610 тыс. баррелей - в июне и 620 тыс. баррелей - в июле. Суточная добыча сырой нефти увеличится на 8 тыс. баррелей в мае, на 7 тыс. баррелей - в июне и на 10 тыс. баррелей - в июле.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что постепенное увеличение добычи и смягчение сокращений адекватно ситуации на рынке будут способствовать процессу регулирования:

«В последнее время наблюдается тенденция к сбалансированности мирового рынка нефти, сокращение коммерческих запасов нефти и относительная стабилизация коридора разумных цен. В этом аспекте ситуация благоприятна для начала реализации добычи на трехмесячном графике. Наряду с положительными тенденциями на нефтяном рынке, но в то же время сохраняющимися рисками необходимо, чтобы рост добычи был в рамках намеченных объемов, не превышал квот и не осуществлялся за счет компенсаций. Считаю, что приверженность участников «Декларации о сотрудничестве» своим обязательствам и в дальнейшем обеспечит необходимую поддержку нефтяному рынку».

Напомним, 1 апреля 2021 года на 15-м заседании министров стран ОПЕК+ участники «Декларации о сотрудничестве» подписали меморандум о взаимопонимании и был принят трехмесячный план по объему сокращению добычи нефти в мае на 6,55 млн баррелей, в июне на 6,2 млн баррелей, в июле на 5,76 млн баррелей в сутки.