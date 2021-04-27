Сахиба Гафарова ответила на обвинения Арарата Мирзояна

Накануне председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в онлайн-встрече руководителей парламентов ряда стран на тему «Роль парламентариев в укреплении международного мира и доверия», организованной по инициативе парламента Туркменистана.

Спикер отметила, что в глобализирующемся мире роль национальных парламентов, наряду с международными и региональными парламентскими организациями, приобретает особое значение для укрепления мира и доверия. Для решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, многое зависит от сотрудничества парламентов стран мира как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций. Сегодня межпарламентское сотрудничество должно оказывать поддержку странам в установлении мира и стабильности на международной арене, решении актуальных проблем мировой политики, а также соблюдении действующих норм международного права.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что молчание и бездействие международного сообщества, с которыми столкнулся Азербайджан во время длившейся около 30 лет оккупации Арменией территорий Азербайджана, свидетельствуют о существовании в современном мире двойных стандартов. Вспыхнувший с новой силой в прошлом году конфликт между Арменией и Азербайджаном завершился 44-дневной Отечественной войной, положившей конец оккупации вооруженными силами Армении 20% территории Азербайджана, что, в свою очередь, принесло новые реалии в регион.

В ответ на озвученное в ходе встречи спикером парламента Армении А.Мирзояном необоснованное заявление об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных Сахиба Гафарова с сожалением отметила, что председатель парламента Армении вновь продолжает риторику конфликта и ненависти. Азербайджан выполнил свои обязательства, вытекающие из трёхстороннего заявления, в то время как Армения всё ещё направляет диверсионные группы на освобожденные территории Азербайджана, что является грубым нарушением совместного заявления от 10 ноября 2020 года и направлено на подрыв мира и безопасности в регионе.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула, что граждане Армении, задержанные в ходе контртеррористической операции Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджана, не могут считаться военнопленными.

В ответ на обвинения спикера парламента Армении в адрес Азербайджана в терроризме Сахиба Гафарова отметила, что в 1992 году вооружённые силы Армении совершили акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы. Из-за своей национальной принадлежности были убиты 613 мирных азербайджанцев, 1 275 жителей города были захвачены в плен, судьбы около 70 женщин и 26 детей из их числа неизвестны до сих пор.