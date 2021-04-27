В Зардабе задержали похитителей скота видео
Сотрудники Зардабского районного отдела полиции задержали подозреваемых в краже мелкого рогатого скота, сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Ранее житель села Гедекгобу обратился в полицию и сообщил о краже восьми овец общей стоимостью 1 200 манатов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны местный житель Нурлан Азизов и уроженец Газахского района Амиль Йолчуев. Во время допроса они признались в содеянном.
Проводится расследование.