В Грузии посла США назвали диктатором

Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили назвал посла США Келли Дегнан диктатором, которая "участвовала в фальсификации результатов парламентских выборов", передает РИА Новости.

"Таким диктатором, как подарок Трампа - посол США, для Грузии не был ни Ростом-хан, ни Воронцов-Дашков. Посмотрите, какие указания она дает..." - написал Нателашвили на своей странице в Facebook.

Грузинский оппозиционер утверждает, что "вся схема фальсификации выборов, особенно против Лейбористской партии, была с ней лично согласована и ею одобрена".

Келли Дегнан была назначена послом США в феврале прошлого года. Она участвовала в переговорах между властями и оппозицией по подписанию соглашения по выходу из политического кризиса. Нателашвили и члены двух партий - "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" - отказались подписывать документ.