Главы спецслужб Азербайджана и Грузии встретились в Тбилиси фото
27-28 апреля 2021 года начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев по приглашению руководителя СГБ Грузии Григола Лилуашвили побывал с официальным визитом в этой стране.
Как сообщает сайт СГБ, в рамках визита А.Нагиев провел встречи с Г.Лилуашвили, министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
В ходе встреч были обсуждены вопросы повышения эффективности борьбы с международным терроризмом и транснациональной преступностью, пандемией коронавируса, другие актуальные вопросы безопасности.