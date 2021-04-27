Байден назвал главную террористическую угрозу для США

Во время выступления перед Конгрессом президент США Джо Байден назвал главную террористическую угрозу для страны. По его мнению, главную опасность представляют сторонники белого превосходства. Его слова приводятся на официальном сайте Белого дома, пишет «Лента.ру».

«Мы не будем игнорировать то, что определили наши собственные разведывательные службы как самую смертельную террористическую угрозу для родины. На сегодняшний день она исходит от терроризма, поддерживающего теорию белого превосходства», — сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что количество инцидентов, связанных с внутренним терроризмом, достигло нового максимума в США, главным образом за счет сторонников белого превосходства, антимусульманских и антиправительственных экстремистов. Жертвами атак стали представители широких слоев американского общества — темнокожие, евреи, иммигранты, представители ЛГБТ, азиаты и др.