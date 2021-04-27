В «Шамкирском деле» проходят и имена Ровшана Акперова с Фамилем Халиловым

Как сообщает Qafqazinfo, одной из причин ареста Алимпаши Мамедова является незаконное строительство в районе и выдача незаконных разрешений на строительство зданий, не соответствующих генеральному плану города и нарушающих строительные нормативы.

Строительство жилых зданий проводилось ЖСК Park Kolizey. Издание отмечает, что все строительные работы в районе Алимпаша Мамедов поручал именно этой компании.

Сообщается, что территория вокруг парка, разбитого у памятника «20 Января», затем была выделена ЖСК Park Kolizey для строительства многоэтажного жилого здания. В настоящее время завершается строительство этого здания.

Для получения разрешения на это строительство глава компании Фамиль Халилов (Веис Халилов) объединил квартиры на одном из этажей здания и передал их в собственность Алимпаши Мамедова.

Еще одну четырехкомнатную квартиру в этом здании глава компании в качестве взятки передал главному архитектору района Ильгару Гулиеву и другим арестованным должностным лицам. Кроме того, чтобы получить территорию парка под строительство жилого здания, Веис Халилов передал Алимпаше Мамедову 1,3 миллиона манатов. Халилов признал этот факт в ходе предварительного допроса.

Алимпаша Мамедов также создал Веису Халилову условия для строительства на территории, именуемой как «4-я улица». Учитывая, что рядом с этой территорией расположена воинская часть, тогдашний командующий Шамкирским корпусом Ровшан Акперов дал разрешение на то, чтобы здание имело шесть этажей. Однако в нарушении документов и существующих нормативов было построено 9-этажное здание.

Сообщается, что у Халилова, который за 1,4 миллиона долларов приобрел у Алимпаши Мамедова территорию парка, были близкие связи с арестованным генералом расформированного МНБ Акифом Човдаровым. Утверждается, что отношения с Алимпашой Мамедовым глава компании наладил по линии МНБ.

Согласно официальному заявлению, Алимпаша Мамедов во время работ по благоустройству на территории Шамкирского района обналичил и присвоил 218 тысяч манатов, перечисленных на счет ООО Ağstafasutikinti, получил взятку в размере 328 тысяч манатов от отдельных лиц, выполняющих на территории района работы по строительству и благоустройству, капитальный и текущий ремонт, ремонт дорог за счет средств, выделенных из госбюджета, а также через подчиненных ему лиц получил взятку в размере 217 тысяч манатов от отдельных граждан в связи с проведением строительных работ на территории района.