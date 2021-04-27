Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 30 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-13, днем 18-23, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 22-27, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.