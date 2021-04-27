В Бишкеке протестующие требуют навести порядок на границе с Таджикистаном

По мнению митингующих, для скорейшей нормализации ситуации на место противостояния в Баткенской области должны выехать руководители республики. Звучат требования объявить персонами нон грата сотрудников посольства Таджикистана. Кроме того, идет запись добровольцев, которые готовы выехать в район конфликта.

Около 200 человек пришли к зданию Дома правительства Киргизии с требованием принять незамедлительные меры для наведения порядка на границе с Таджикистаном, где в ночь на четверг обострилась ситуация из-за конфликта местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, как сообщили ТАСС в УВД Баткенской области, в районе противостояния на киргизско-таджикской границе "вновь были слышны выстрелы". Известно, что граждане Таджикистана заблокировали дорогу, которая соединяет два района Киргизии. В свою очередь киргизские граждане заблокировали дорогу в таджикский анклав Ворух. В настоящее время в данном районе уже находится полпред правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев, на место также выехал глава Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Уларбек Шаршеев.

На границе двух государств в среду между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. В ночь на четверг, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация обострилась и в настоящее время является "напряженной". За время противостояния травмы получили четверо жителей Киргизии и семеро граждан Таджикистана. В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения рубежа. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели Государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.