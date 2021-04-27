Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами ведомства за минувшие сутки был осуществлен 21 выезд на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с одним ДТП и по двум фактам пребывания граждан в беспомощном положении.

В общей сложности за минувшие сутки были спасены три человека, 12 - эвакуированы в безопасную зону, пятеро из которых несовершеннолетние.