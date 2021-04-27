Моцарелла ди буффало из Зангилана по следам президента
Накануне мы писали о проекте израильской компании - «умной буйволиной ферме» в освобожденном от оккупации Зангиланском районе. А в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с менеджером проекта известной итальянской компании по производству буйволиного молока Джузеппе Грисолия, стала ясна и цель производства в районе этого продукта.
Как отметил проектный менеджер, идея совместного итальяно-азербайджанского бизнеса связана с осуществлением в стратегическом регионе производства полностью оснащенной оборудованием буйволиной фермы или высококачественных буйволиных сыров, таких как моцарелла, буррата и пр. Моцарелла в Зангилане, не перепутал ли чего итальянский менеджер?
Но нет. Джузеппе Грисолия ничего не перепутал. Более того, он уверенно продолжал свою речь и подробно проинформировал главу государства о тонкостях итальянской продукции и соответствующих услугах. Оказывается, итальянские сыроделы совместно с израильскими специалистами строят здесь целый комплекс, конечной целью которого является производство настоящей моцареллы в полностью разрушенном армянскими варварами Зангилане.
Буйволиная моцарелла производится во многих странах мира, причем каждая страна стремится добиться высокого качества этого сыра собственного производства. Такого же, как и в Италии. Однако сыр моцарелла ди буффало всегда остается итальянской продукцией, где бы он ни производился. И вот как это объясняет Грисолия.
По его словам, важнейший фактор успеха в сфере производства молока, а в дальнейшем и сыра заключается не только в наличии сырья передовых технологий, оборудования. Все это, конечно, необходимо, но только заботливые руки сыроваров придают моцарелле те прелести, которые мы так ценим. Ведь каждый может закупить дорогостоящее оборудование, но только умелый сыровар сможет приготовить несравненную моцареллу. Именно поэтому после создания молочной фермы итальянцы намерены провести здесь полный курс обучения. Благодаря этим тренингам в Азербайджане будет подготовлено первое поколение мастеров-сыроваров.
- Мы не хотим, чтобы в Азербайджане производился буйволиный сыр простого качества, - говорит итальянский менеджер. - Наша цель заключается в создании высококачественного молочного сектора, чтобы Азербайджан так же, как и Италия, стал производителем великолепного сыра моцарелла ди буффало. Ни о каких уступках в этой области не может быть и речи, производство может быть только первостепенного уровня. Мы вместе с нашими азербайджанскими друзьями сделаем все возможное.
И прав итальянец. Куда легче и дешевле было бы просто закупить в его стране типовой проект по производству этого специфического сыра и построить свой комплекс. Грамотных инженеров и менеджеров набрать в стране несложно, да и буйволов у нас достаточно. И выпускали бы сами сыр. Но не моцарелла ди буффало. Не зная всех производственных нюансов выпускать качественную продукцию невозможно. Точно так же и самый именитый итальянский сыровар не сможет приготовить, скажем, наш сыр мотал. Вот и привносят итальянцы в производственный процесс свои знания и опыт. И трудно понять, что в данном случае больше их беспокоит – бренд свой продукции или имидж Азербайджана.
Скорее всего, и то, и другое. Кстати, эта идея косвенно прозвучала и в реакции главы государства. По его словам, это первый пилотный проект на освобожденных от оккупации территориях, поэтому ему уделяется особое внимание. Успешная реализация данного проекта, безусловно, продемонстрирует твердую волю Баку, связанную со скорейшим возрождением и восстановлением этих территорий. В чем не последнее место отводится компаниям из дружественных стран - Турции, Китая, Израиля, Италии и др. А успешная реализация данного проекта позволит применить этот опыт в других местах Карабаха - предстоит восстановить сотни сел, поселков и городов.