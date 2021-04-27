Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:18

Накануне мы писали о проекте израильской компании - «умной буйволиной ферме» в освобожденном от оккупации Зангиланском районе. А в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с менеджером проекта известной итальянской компании по производству буйволиного молока Джузеппе Грисолия, стала ясна и цель производства в районе этого продукта. Как отметил проектный менеджер, идея совместного итальяно-азербайджанского бизнеса связана с осуществлением в стратегическом регионе производства полностью оснащенной оборудованием буйволиной фермы или высококачественных буйволиных сыров, таких как моцарелла, буррата и пр. Моцарелла в Зангилане, не перепутал ли чего итальянский менеджер?

Но нет. Джузеппе Грисолия ничего не перепутал. Более того, он уверенно продолжал свою речь и подробно проинформировал главу государства о тонкостях итальянской продукции и соответствующих услугах. Оказывается, итальянские сыроделы совместно с израильскими специалистами строят здесь целый комплекс, конечной целью которого является производство настоящей моцареллы в полностью разрушенном армянскими варварами Зангилане. Буйволиная моцарелла производится во многих странах мира, причем каждая страна стремится добиться высокого качества этого сыра собственного производства. Такого же, как и в Италии. Однако сыр моцарелла ди буффало всегда остается итальянской продукцией, где бы он ни производился. И вот как это объясняет Грисолия. По его словам, важнейший фактор успеха в сфере производства молока, а в дальнейшем и сыра заключается не только в наличии сырья передовых технологий, оборудования. Все это, конечно, необходимо, но только заботливые руки сыроваров придают моцарелле те прелести, которые мы так ценим. Ведь каждый может закупить дорогостоящее оборудование, но только умелый сыровар сможет приготовить несравненную моцареллу. Именно поэтому после создания молочной фермы итальянцы намерены провести здесь полный курс обучения. Благодаря этим тренингам в Азербайджане будет подготовлено первое поколение мастеров-сыроваров.