Памятник «отрицавшему геноцид армян» Ганди подожгли в Ереване

В Ереване несколько дней назад группа радикально настроенных лиц осквернила памятник Махатме Ганди, забросав его яйцами. А накануне ночью произошел поджог. Ранее же раздавались призывы о его уничтожении.

Власти Еревана осудили осквернение памятника Махатме Ганди, об этом сказал пресс-секретарь мэра армянской столицы Акоп Карапетян. По его словам, злоумышленники совершили вопиющий акт вандализма, правоохранители обязаны найти виновных и привлечь их к ответственности.