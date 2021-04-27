Памятник «отрицавшему геноцид армян» Ганди подожгли в Ереване
В Ереване несколько дней назад группа радикально настроенных лиц осквернила памятник Махатме Ганди, забросав его яйцами. А накануне ночью произошел поджог. Ранее же раздавались призывы о его уничтожении.
Власти Еревана осудили осквернение памятника Махатме Ганди, об этом сказал пресс-секретарь мэра армянской столицы Акоп Карапетян. По его словам, злоумышленники совершили вопиющий акт вандализма, правоохранители обязаны найти виновных и привлечь их к ответственности.
"Ситуация для нас крайне неприятная, не делает нам чести. К сожалению, это не первый подобный случай в Ереване. Необходимо дать строгую оценку", - цитирует чиновника Sputnik Армения.
Решение об установлении в Ереване памятника Ганди как символа добрых отношений между Арменией и Индией было принято в прошлом году и подверглось критике со стороны части общественности. Росбалт пишет, что противники этого решения говорили о якобы существовавших близких отношениях политика с руководством Турции и об отрицании им «геноцида армян» в Османской империи. В мэрии Еревана эти утверждения назвали «спекуляцией». Возможно, на эту акцию неизвестных подтолкнула запись индийского посольства на своей странице в Twitter, где сначала говорилось, что 24 апреля отмечается 106-я годовщина «геноцида армян», но затем слово «геноцид» заменили на «день поминовения павших».