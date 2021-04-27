Куру продолжают очищать от браконьерских сетей фото
Госслужба экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов совместно с Управлением полиции на водном транспорте МВД в рамках кампании «Чистые водоемы» провели очередное мероприятие в Бардинском и Агджабединском районах, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.
По словам представителя службы Бахруза Магомедова, в ходе акции более 53 км реки Кура было очищено от синтетических сетей.
«Цель кампании - усилить контроль над водоемами страны, поощрять цивильные правила рыболовства, добиться роста рыбных запасов за счет массового привлечения граждан к борьбе с браконьерством», - сказал он.