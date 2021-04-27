Операция МВД: изъято 12 килограммов наркотиков

Жителей Баку и Астары задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Южного отдела Главного управления по борьбе с наркотиками и Сураханского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

Согласно информации, в ходе обыска в доме ранее судимого К.Агаева в городе Астара было обнаружено и изъято около 7 кг наркотиков, более 99 г метамфетамина, электронные весы и пневматическая винтовка Kral.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханского РУП, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель поселка Зых, ранее судимый Ф.Гейдаров. В ходе обыска при нем и в его доме было обнаружено и изъято 4,7 кг наркотиков.

По обоим фактам проводится расследование.