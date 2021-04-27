Правозащитники раскритиковали Макрона за проект закона о борьбе с терроризмом

Министерство внутренних дел Франции представило проект нового антитеррористического законодательства, который вызвал критику со стороны правозащитников, так как некоторые его положения нарушают закон о конфиденциальности. Об этом сообщает The Washington Post.

Выдвинутые в рамках инициативы предложения позволят властям систематически отслеживать поведение людей в интернете и дольше хранить данные. Правозащитники заявляют, что такие меры могут нарушить постановление Европейского суда, который в прошлом году заявил, что программы массового наблюдения являются незаконными.