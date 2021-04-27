Индийский штамм COVID обнаружили в городах Китая

Органы здравоохранения КНР зафиксировали индийский штамм коронавируса COVID-19 в нескольких городах Китая, сообщил в четверг телеканал CGTN со ссылкой на главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью.

Он отметил, что, несмотря на появляющиеся с начала пандемии мутации COVID-19, власти КНР способны блокировать передачу различных штаммов этого вируса. У Цзунью также указал на важность поддержания профилактических мер в связи с предстоящими в стране праздниками - Днем труда, который отмечается 1 мая, пишет Интерфакс.

Власти КНР планируют к концу июня привить от COVID-19 40% населения, и для достижения этой цели в Китае необходимо нарастить объемы вакцинации с 4,4 млн доз в день до 5 млн, отмечают СМИ.