Виктория Панфилова, спецкор 15:10

На киргизско-таджикской границе в районе Баткенской (Кыргызстан) и Согдийской (Таджикистан) областей стреляют, в том числе из минометов. Есть раненые. Конфликт между жителями приграничных сел вспыхнул вечером 28 апреля. Вначале граждане двух стран закидывали друг друга камнями, но уже в четверг открыли огнь из автоматического оружия. Из киргизского села Кок-Таш были эвакуированы женщины и дети. В Бишкеке у Дома правительства собралась акция в поддержку жителей Баткенской области. Митингующие требуют, чтобы президент Садыр Жапаров и глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев срочно выехали на место и остановили конфликт, который может перерасти в полномасштабную войну.

Причиной конфликта, как сообщили в киргизском силовом ведомстве, стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные киргизы потребовали снять оборудование. Отметим, что водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. Напомним, в начале апреля киргизские военные провели в Баткенской области мастштабные учения «Безопасность-2021». Душанбе назвал их актом давления из-за того, что не ответил на предложение Бишкека передать таджикский анклав Ворух Киргизии взамен на равнозначную киргизскую территорию. Глава ГКНБ Камчибек Ташиев после переговоров с таджикским коллегой Саймумином Ятимовым заявил, что «камнем преткновения остается анклав Ворух», и сообщил, что предложил Душанбе два варианта решения пограничного вопроса. Первый – окружить Ворух границей и открыть дорогу только для проезда местных жителей в Таджикистан и обратно. Второй – обменять анклав на равнозначный участок в Лейлекском или Баткенском районах. Эти предложения были переданы официальному Душанбе.

Однако президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что вопроса о замене Воруха какой-либо другой территорией за весь период переговоров с Кыргызстаном не было и не может быть. По его словам, за 19 лет деятельности Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы было определено и согласовано 519,9 км границы. «Правительство Таджикистана завершило внутригосударственные процедуры договора, который должен был быть подписан в мае 2016 года. Однако по причинам, не зависящим от Таджикистана, договор о согласованной территории до сих пор не подписан», - подчеркнул таджикский лидер. Эксперты считают, что передача Воруха Кыргызстану имеет губительные последствия не только для самого Таджикистана, но и для многих районов Узбекистана, пользующихся водой из бассейна реки Исфара. «Водные ключи в руках соседей, проявляющих часто неоправданную агрессивность к дружественному таджикскому народу, могут стать дополнительным рычагом давления на всю инфраструктуру региона», - сказал haqqin.az таджиксий эксперт Негматулло Мирсаидов. По его мнению, простого решения вопроса нет, поскольку одна из сторон всегда будет в проигрыше. В Бишкеке 29 апреля у дома правительства собрались митингующие. Они требуют, чтобы к ним вышел президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчибек Ташиев. Однако, как утверждают в Бишкеке, Ташиев срочно вылетел в Германию на плановую медицинскую проверку. В начале 2021 года в немецкой клинике он сделал операцию на сердце.

Митингующие предлагают составить список добровольцев, которые поедут в Баткенскую область защищать границы страны. Всего у них 14 требований к властям, среди которых закрыть границу с Таджикистаном, признать персонами нон грата некоторых сотрудников дипломатического представительства РТ в Кыргызстане, установить посты в некоторых приграничных селах. В начале нынешней недели напряженная обстановка была на киргизско-узбекской границе. В Узгенском районе Ошской области сотни людей вышли на бессрочный митинг в защиту Кемпирабадского водохранилища, которое по договоренности с Ташкентом должно перейти под контроль Узбекистана. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчибек Ташиев. «Вопрос между нашими странами решен на 100 процентов», - заявил Ташиев на пресс-конференции в Бишкеке. Теперь между Кыргызстаном и Узбекистаном не осталось спорных участков. Стороны подписали итоговый протокол, согласно которому все вопросы по оставшимся участкам границы прошли процедуру описания по принципу обмена территориями. Следующее заседание правительственных делегаций пройдет на территории Кыргызстана 10 мая. Это сообщение вызвало недовольство местных жителей. Они объявили о бессрочном митинге и на берегу живописного водоема, которое расположено на стыке трех областей - Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана установили юрты, начали уже было «обживаться», когда к ним на сход прибыл Ташиев в сопровождении телохранителей. Разговор получился довольно нервным. Сельчане требовали отменить протокол, согласно которому плотина Кемпирабадского или, как называют в Узбекистане, Андижанского водохранилища переходит под контроль узбекской стороны.

Местные жители возмущались, говорили, что им самим земли не хватает. Они также напомнили, что все это время поддерживали Садыра Жапарова, но если он не откажется от идеи обмена территориями, то лишится их голосов. А на осень назначены парламентские выборы. Камчибеку Ташиеву пришлось пойти на уступки. Он пообещал, что передачи участка Кемпирабадского водохранилища Узбекистану не будет. Киргизская власть не станет игнорировать требования народа. «Мы не с неба свалились. Требование народа — это высшее требование для нас. Вы просите не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем его отдавать», — заявил Ташиев. Главному киргизскому чекисту пришлось заехать и в соседние села. Так, жителям села Ынтымак, которые также выступили против обмена территорий, он пообещал договориться с Ташкентом об уступках – отдать Узбекистану 20 га земли вместо обещанных 50 га. Напомним, согласно подписанному в Ташкенте протоколу, 50 га земли в Кара-Суйском районе переходит Узбекистану на условиях обмена. Как заявил Ташиев, этот участок Узбекистан просит в целях обеспечения безопасности водохранилища. По его словам, 20 га из 50 га Узбекистан уже оградил. Но поскольку местные жители недовольны обменом, то он обещает «уговорить» Ташкент взять меньший участок земли.