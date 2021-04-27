В Германии сиделка зарезала четырех инвалидов

Подозреваемая в убийстве четырех человек в немецком Потсдаме призналась в содеянном мужу, мужчина вызвал полицию, сообщает издание Spiegel.

Ранее полиция задержала одну из сотрудниц заведения по уходу за людьми с ограниченными возможностями по подозрению в убийстве, после того как тела четырех человек были найдены в здании. В полиции сообщили, что травмы всех жертв возникли "в результате жесткого внешнего насильственного воздействия". Мотивы пока неизвестны.

Как сообщает издание, подозреваемая - сиделка и более 20 лет заботилась о пациентах. По информации издания, в среду вечером женщина якобы призналась мужу в убийстве и тот незамедлительно вызвал полицию.

По информации издания Bild, следователи предполагают, что орудием убийства был нож.

Местные СМИ называют трагедию "возможно, самым серьезным убийством" в городе за десятилетия.