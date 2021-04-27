Чавушоглу: Анкара поддерживает идею двух государств на Кипре
Турция продолжит решительную поддержку инициативе создания двух суверенных и равноправных государств на Кипре. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг по итогам трехдневной неформальной конференции по Кипру в Женеве, сообщает «Анадолу».
Глава турецкой дипломатии организовал совместную пресс-конференцию с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.
По словам Чавушоглу, лидеры греческой общины Кипра повторили в Женеве заезженные формулы.
«Греческая община Кипра не обнародовала новых предложений. В Женеве были лишь повторно озвучены формулы, которые неоднократно обсуждались и не привели к результату. Мы не пойдем на уступки по вопросу независимости, суверенитета и равенства Турецкой Республики Северного Кипра», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.