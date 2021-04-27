Адвокаты пройдут тренинги о правах человека

Накануне в рамках совместного проекта Европейского Союза и Совета Европы, в том числе в сотрудничестве с Коллегией адвокатов, состоялась онлайн-встреча и презентация тренингов для адвокатов по HELP (европейская программа по обучению правам человека для юристов) на тему “Европейская конвенция о правах человека и доступ к Европейскому суду по правам человека”.

Цель этого мероприятия - предоставить участникам предварительную информацию о методологии обучения HELP и предстоящих тренингах.