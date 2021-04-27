Адвокаты пройдут тренинги о правах человека
Накануне в рамках совместного проекта Европейского Союза и Совета Европы, в том числе в сотрудничестве с Коллегией адвокатов, состоялась онлайн-встреча и презентация тренингов для адвокатов по HELP (европейская программа по обучению правам человека для юристов) на тему “Европейская конвенция о правах человека и доступ к Европейскому суду по правам человека”.
Цель этого мероприятия - предоставить участникам предварительную информацию о методологии обучения HELP и предстоящих тренингах.
Мероприятие было открыто председателем Коллегии адвокатов Анаром Багировым, заместителем руководителя Бакинского офиса Совета Европы Кирило Бойчениуком и менеджером проекта Совета Европы Махиром Муштехидзаде, которые подчеркнули важность приобретения адвокатами современных методов обучения правам человека.
Далее инструкторы по программе HELP судья Бакинского административного суда Илькин Раджабов и член коллегии адвокатов Садиг Багиров предоставили предварительную информацию о предстоящих тренингах на темы “введение в Европейскую конвенцию о правах человека” и “применение Европейской конвенции о правах человека в национальном законодательстве”.
Отметим, что в тренингах, которые продлятся 1 месяц, примут участие 50 членов коллегии адвокатов, а участникам, успешно завершившим курс, будет вручен сертификат помощи Совета Европы.