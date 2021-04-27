Директор детского психоневрологического центра: 90% наших сотрудников вакцинированы

Директор детского психоневрологического центра Министерства здравоохранения Кямаля Талыбова в интервью haqqin.az рассказала о деятельности центра, о том, какое лечение получают здесь дети, какая работа проводится по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

- Не могли бы вы дать краткую информацию о центре?

- Наше учреждение находится в подчинении Министерства здравоохранения. Раньше оно функционировало как ясли, позже на базе психоневрологического детского дома было создано психоневрологическое детское отделение на 100 коек. В 2009-2019 годах по инициативе, при поддержке и участии Фонда Гейдара Алиева на месте старого здания дма малютки был построен пятиэтажный Детский психоневрологический центр с 2-этажным актовыи залом. С 2020 года Центр начал функционировать в новых условиях. Материально-техническая база учреждения была расширена, обновлена, а также оснащена современным медицинским оборудованием. В результате проделанной работы созданы необходимые условия для оказания специализированной комплексной помощи больным детям психоневрологического профиля, и в настоящее время этот процесс продолжается.

- С какими жалобами в основном обращаются дети, получающие лечение?

- В нашем центре проводится лечение детей, страдающих различными психоневрологическими расстройствами. Сюда относятся гидроцефалия, микроцефалия, детский церебральный паралич, эпилепсия, аутизм, различные типы задержек психофизического развития, тревожные расстройства, депрессивные расстройства и др. На современном уровне организована диагностическая, лечебно-профилактическая, специализированная медицинская помощь и комплексные реабилитационные мероприятия.

- Каковы основные направления деятельности центра?

- Наше учреждение рассчитано на 100 коек и в нем функционируют различные отделы и отделения:

1. Первое психоневрологическое отделение на 40 коек,

2. Второе психоневрологическое отделение на 30 коек,

3. Дневной стационар на 30 коек,

4. Лечебно-консультативное отделение поликлиники,

5. Отделение физиотерапии и медицинской реабилитации,

6. Отделение медицинской социальной реабилитации,

7. Организационно-методический отделение,

8. Действует кабинет функциональной диагностики и клинико-диагностическая лаборатория.

- Каков возрастной диапазон детей в центре?

- В первом психоневрологическом отделении, функционирующем как ясли, проживают больные дети, лишенные родительской опеки. Здесь проводится работа по их медицинскому лечению и социальной реабилитации. Всего в нашем Центре проводится обследование и лечение детей в возрасте до 14 лет.

- Сколько детей в настоящее время проходят лечение в центре?

- В настоящее время в нашем учреждении в отделении яслей проходят лечение и живут 25 детей. В целом число амбулаторно обратившихся в центр за этот месяц составило 230 человек. А общее количество посещений за месяц превысило 1000.

- Дети, получающие лечение в центре, относятся к уязвимой группе. Какие превентивные меры вы принимаете для их безопасности в условиях пандемии?

- В нашем учреждение принимается очень ответственные меры в борьбе с инфекцей COVID-19. Так, 90% работников нашего учреждения были вакцинированы. При посещении больницы температура родителей измеряется на входе, проводится дезинфекция, обязательно использование масок, с соблюдением дистанции дети попадают в учреждение и передаются специалисту. Во время посещения и обследования используются все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. На входе измеряется температура, и при малейшем изменении посетитель не допускается. Также, если в семье есть зараженные или подозреваемые в заражении вирусом лица, доступ в учреждение откладывается на две недели. Тот же процесс относится и к сотрудникам, они работают во время пандемии по графику. Каждый день в центре проводятся дезинфекционные работы. Дополнительно хочу отметить, что наши дети и сотрудники, проживающие в учреждении, в течение года проходят текущую диспансеризацию, детям проводят иммунизацию и витаминотерапию.

- В каких случаях и как родители могут обратиться в центр?

- Пациенты, обратившиеся в нашу больницу, сначала обследуются нашими опытными врачами, после определения степени тяжести заболевания разрабатывается план лечения, назначаются соответствующие медицинские услуги, которые наряду с консервативным лечением включают психопедагогические, логопедические и физкультурные услуги. Хотелось бы отметить, что наше государство оказывает всяческую помощь людям, и относится с большим вниманием нуждающимся в особом уходе.