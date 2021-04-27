В Гяндже задержали наркоторговца и его клиента. Как сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники западного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции проведенной сотрудниками полиции, был задержан по подозрению в незаконном обороте наркосодержащих веществ житель Гянджи Мамед Зейналов. При нем был обнаружен героин. Во время допроса М.Зейналов признался, что купил наркотик за 50 манатов у местного жителя по имени Горхмаз.

На основе этой информации был задержан ранее судимый за наркоторговлю Г.Мамедов. Во время обыска в его доме были обнаружены героин, марихуана и метадон.

По данному факту проводится расследование.