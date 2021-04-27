Минтруда: Распоряжение президента охватит 6 083 ветерана

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 апреля 2021 года охватит 6 083 человека из числа участников Второй мировой войны и других лиц, о которых говорится в документе.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, распоряжение главы государства от 29 апреля 2021 года о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, является очередным проявлением высокого внимания и заботы о гражданах этой категории.

Согласно распоряжению, в связи с 76-летней годовщиной победы в войне 1941-1945 годов ее участникам будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов.

Помимо этого, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 750 манатов.

Распоряжение в целом охватит 6 083 человека.

Из них 181 - участник Второй мировой войны, остальные - вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, а также другие лица, о которых говорится в распоряжении.

В целях выплаты единовременной материальной помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда Президента выделено 4,8 миллиона манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, обеспечив на высоком уровне исполнение распоряжения, перечислит единовременную материальную помощь участникам Второй мировой войны и другим указанным в распоряжении лицам.