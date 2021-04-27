В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 1 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 2 274 пациента выписаны из больниц после завершения лечения.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 317 913 случая заражения коронавирусом, из этого числа 287 298 человек благополучно прошли лечение, 4 490 пациентов клиник скончались. Лечение 26 125 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 3 229 867 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 756 - за минувшие сутки.