Кремль в защиту Турции

Суверенный курс Турции вызывает обеспокоенность у США и НАТО, поэтому они выступают с резкими заявлениями в адрес Анкары. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Турция и приверженность Турции суверенному курсу развития достаточно уверенная - это в целом предмет для повышенного внимания и, наверное, обеспокоенности в НАТО. И, конечно, это предмет для обеспокоенности США, и то, как США пытаются прикрикнуть на Анкару из-за истории с С-400 и за другие действия Анкары, конечно, отчетливо говорит, что то, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверенно ведет Турцию вперед, Вашингтону не нравится, они предпочли бы более податливую Турцию", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС.