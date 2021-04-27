Nar и АзТУ определили новые направления сотрудничества

Основным приоритетом стала оценка возможностей сотрудничества в области зеленой энергетики, также в ходе встречи было решено продолжить текущие проекты в соответствии с правилами карантина.

Для подготовки местных кадров и превращения их в ведущих профессионалов на рынке международных коммуникаций Nar и Азербайджанский технический университет (АзТУ) определили новые области сотрудничества. Этот вопрос обсудили на встрече генеральный директор ООО Azerfon (торговая марка Nar) Гуннар Панке и ректор АзТУ Вилаят Велиев.

Ректор заявил, что АзТУ имеет возможность готовить кадры в сфере экономики и промышленности: «Наша цель - подготовить профессионалов в соответствии с потребностями рынка коммуникаций, исходя из требований бизнеса и путем знакомства студентов с практическими проблемами бизнеса. В интересах местного бизнеса удовлетворять потребность в профессионалах путем вовлечения в процесс работы местных кадров».

Генеральный директор ООО Azerfon Г.Панке заявил, что намерен реализовать совместно с университетом ряд масштабных проектов: «Я считаю, что наше сотрудничество вдохновляет студентов, обучающихся в технической сфере на новые достижения. Основная цель нашего сотрудничества - поддержка подготовки профессиональных кадров в области коммуникаций в Азербайджане и достижения ими более высоких позиций на международном рынке коммуникаций по сравнению с зарубежными коллегами.

Nar реализовал ряд проектов на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного с АзТУ в 2015 году. В рамках этого сотрудничества проводятся теоретические и практические трейнинги для студентов, награждение отличников, а также работает GSM лаборатория Nar.