Мубариз Аскеров назначен членом НСТР распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Мубариза Агали оглу Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио сроком на шесть лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Мубариза Агали оглу Аскерова членом Национального совета по телевидению и радио сроком на шесть лет.
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