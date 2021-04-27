Болгария высылает российского дипломата

Болгария объявила персоной нон грата одного российского дипломата, сообщает МИД в Софии в четверг, 29 апреля. Как сообщает Дойче велле, ведомство также обратилось к правоохранительным органам РФ с просьбой "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на складах боеприпасов с 2011 по 2020 год, в частности, уничтожения вещественных доказательств при пожаре, а также в расследовании отравления трех болгарских граждан, говорится в заявлении.

В этой связи вице-премьер, министр иностранных дел Екатерина Захариева "провела обстоятельный и серьезный разговор" с послом РФ в Болгарии. София "желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией" и "настаивает на активном и эффективном содействии" российской стороны в "прояснении обстоятельств инцидентов", произошедших на болгарской территории, сообщает далее болгарский МИД.

Захариева также обратила внимание посла РФ на "некоторые публичные комментарии российских официальных лиц, которые болгарская сторона считает совершенно неуместными". МИД Болгарии "оставляет за собой право принять ответные меры" и призвал Москву "прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".