Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировано в 17:21. Очаг подземных толчков залегал на глубине 55 км. 