США приготовились отменить жесткие санкции против Ирана

Возможность снятия некоторых ограничений рассматривается, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СДВП) по его ядерной программе. Чиновники не стали уточнять агентству, какие именно меры могут быть отменены. В то же время они отметили, что в случае возвращения Тегерана к соблюдению соглашения, Вашингтон «готов отменить любые санкции, несовместимые с ядерной сделкой или лишающие Иран помощи, на которую он имеет право», пишет AP.

Администрация президента США Джо Байдена может отменить ряд наиболее жестких санкций против Ирана. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Представитель Госдепартамента Нед Прайс пояснил, что «любое возвращение к СВПД потребует снятия санкций, но мы рассматриваем возможность отмены только тех, которые несовместимы с договором». Он добавил, что даже в случае возвращения США в СДВП, страна продолжит применять санкции в отношении Ирана за распространение ракет, поддержку терроризма и нарушения прав человека.

В конце апреля в Вене начался новый раунд переговоров Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи обсудили вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения.

Договор СВПД относительно ядерной программы Ирана заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.