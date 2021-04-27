Разработан способ быстрого анализа мутаций коронавируса

Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций штамма коронавируса. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного журналом Cell Reports.

Так, специалисты из университетов Осаки и Хоккайдо предложили использовать метод ПЦР для создания клонов вируса SARS-CoV-2. С помощью этого в дальнейшем можно будет «быстро анализировать биологические особенности мутаций вируса».

Ученые подчеркивают, что такой способ позволит сократить до двух недель исследования мутаций COVID-19. При этом в настоящий момент традиционные способы изучения мутаций коронавируса занимают до нескольких месяцев.