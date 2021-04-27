Десятки человек пострадали в столкновениях на границе Таджикистана и Киргизии

Десятки человек пострадали в результате столкновений, развернувшихся на границе Таджикистана и Киргизии, сообщает ТАСС.

По данным киргизской стороны на настоящее время, число погибших выросло до двух человек, 26 раненых доставлено в больницы. Киргизия настаивает, что Таджикистан применял в боях минометы и пулеметы. Кроме того, из зоны конфликта эвакуировано более 850 мирных жителей.

В Таджикистане сообщили о девяти пострадавших и заявляют, что киргизские военные продолжают обострять обстановку.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров провел экстренное заседание Совбеза, где поручил урегулировать ситуацию на границе мирным путем. Переговоры премьер-министров обеих стран пройдут в Казани в рамках Евразийского межправительственного совета.

Боевые столкновения на границе Таджикистана и Киргизии начались днем в четверг, 29 апреля, на спорном участке границы.