Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени 29 апреля. Об этом сообщило в четверг киргизское внешнеполитическое ведомство.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.

Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне, сообщил киргизский МИД.