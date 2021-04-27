Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня Обновлено
Главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня в районе границы с 20:00 по местному времени 29 апреля. Об этом сообщило в четверг киргизское внешнеполитическое ведомство.
"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отводе военных сил на места прежней дислокации", - говорится в сообщении.
Киргизия и Таджикистан договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне, сообщил киргизский МИД.
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Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин начали в четверг переговоры по ситуации, возникшей на границе двух стран. Об этом сообщает киргизский информационный портал Vesti.kg.
"Прямо сейчас я нахожусь на переговорах с таджикской стороной. По итогам диалога МИД сделает официальное заявление. Нота протеста посольству Таджикистана мы пока не вручали", - сообщил Казакбаев агентству Vesti.kg.
Как добавляет агентство, Казакбаев надеется, что в скором времени сторонам удастся локализовать конфликт на границе. О месте проведения переговоров не сообщается.