США обвинили Россию в ведении "информационной войны" против Запада

Разведка Соединенных Штатов считает, что Россия и Китай якобы используют ситуацию с пандемией коронавируса для ведения "информационной войны" против правительств стран Запада, заявил в четверг директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье, сообщает РИА Новости.

"Китай и Россия продвигаются вперед, развивая свои космические и противокосмические возможности для увеличения своего оперативного потенциала в отношении инфраструктуры США. Они также используют ситуацию вокруг COVID-19 для ведения информационной войны в целях подрыва правительств западных стран", - сказал Беррье в ходе слушаний в Сенате, посвященных обзору текущих международных угроз.

Ранее на сайте Белого дома появился проект бюджета, где говорится, что президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, по мнению Вашингтона, от Китая и России.

Россия в прошлом не раз отрицала обвинения в какой-либо дезинформации относительно пандемии коронавируса.