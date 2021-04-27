«Признание «геноцида» - происк вице-президента США Камалы Харис» расклад для haqqin.az аналитика Центра американских исследований Ирем Билисой
В отличие от своих предшественников президент Джо Байден поддался давлению армянского лобби США и использовал выражение «геноцид» в своем поминальном послании, констатирует аналитик Центра американских исследований Стамбульского международного университета Бахчешехир Ирем Билисой.
В беседе haqqin.az Билисой отметила, что администрация США, начиная с Билла Клинтона, который восемь лет руководил страной, 24 апреля каждого года публикует мемориальное послание, посвященное событиям Первой мировой войны. Байден во время своей избирательной кампании пообещал признать так называемый «армянский геноцид». Но такое обещание давал и Барак Обама, тоже во время избирательной кампании в 2008-м. Однако предвидя реакцию Турции, Обама все восемь лет своего президентства воздерживался от заявлений о «геноциде».
«Фактически и Байдена ничего особого не вынуждало использовать это выражение. В 2019 году резолюция «геноциде» была принята двумя структурами Конгресса США - палатой представителей и Сенатом, которые в подавляющем большинстве являются двухпартийными, и главным спонсором этого законопроекта была бывший сенатор от Калифорнии и нынешний вице-президент США Камала Харрис. То, что Байден признает «геноцид», можно было прогнозировать до недавнего телефонного разговора Байдена и Эрдогана. Несмотря на то, что прошло три месяца со дня инаугурации Байдена, администрация США старательно избегала встречи с турецкой стороной. Не шла на обсуждение важных вопросов двухсторонних отношений, например, таких, как исключение Турции из программы F-35 и введения санкции против государственного управления оборонной промышленности Турции (SSB) из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Эти санкции были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и предусматривают запрет на продажу любых американских товаров и технологий, запрет на предоставление турецкому ведомству банковских займов и кредитов», - указывает политолог.
Кстати, выражение «армянский геноцид», напоминает Билисой, впервые использовал президент США Рейган в 1981 году, затем в американском Конгрессе было несколько попыток использовать этот правовой термин. В 1975 году комитет юстиции сената США принял законопроект о признании «геноцида», а в 1984 году палата представителей утвердила документ, который в Турции называют Совместной резолюцией, а в 2019 году законопроект был принят обоими крылами американского Конгресса. Кроме того, «геноцид» признали в 49 штатах, за исключением Миссисипи. Так что давление на Турцию разменной картой «геноцида» происходит не в первый раз в последние десятилетия.
«И сейчас Байден сделал заявление именно тогда, когда отношения между двумя союзниками - членами НАТО сильно напряжены, что прискорбно для обеих наших стран. Кризис, связанный с FETO, разногласия из-за покупки С-400, противоречия в ситуации на севере Сирии и Ирака, с одной стороны, и поставки оружия террористам американцами YPG / PYD – с другой, и на фоне всего этого признание президентом США так называемого «геноцида» наносит больший урон турецко-американским отношениям. Байден, используя выражение «геноцид», поощряет голословные обвинения армянской общины, принимает их безосновательные претензии. В прошлом действия армянского лобби тоже неоднократно негативно отражались на турецко-американских отношениях. Теперь, на мой взгляд, какое-то время они останутся напряженными, но через некоторое время этот вопрос потеряет актуальность», - считает Билисой.
Сегодня армянские общины во всем мире воодушевлены этим шагом Байдена. Но не следует забывать, что заявление, исходящее из уст или из-под пера президента США, не имеет юридической силы с точки зрения международного или какого-то другого права. Возможно, действия Байдена подтолкнут кого-то на подачу судебных исков в отношении Турции в американские суды. Но это не станет сколь-нибудь значимой проблемой Турции, Анкара может быстро свести их на нет. Попытки привлечь Турцию к судебной ответственности не имеют юридический оснований. Это может выглядеть только как политический выпад, стремление дискредитировать Турцию на международной арене, уверена Билисой.