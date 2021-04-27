В беседе haqqin.az Билисой отметила, что администрация США, начиная с Билла Клинтона, который восемь лет руководил страной, 24 апреля каждого года публикует мемориальное послание, посвященное событиям Первой мировой войны. Байден во время своей избирательной кампании пообещал признать так называемый «армянский геноцид». Но такое обещание давал и Барак Обама, тоже во время избирательной кампании в 2008-м. Однако предвидя реакцию Турции, Обама все восемь лет своего президентства воздерживался от заявлений о «геноциде».

«Фактически и Байдена ничего особого не вынуждало использовать это выражение. В 2019 году резолюция «геноциде» была принята двумя структурами Конгресса США - палатой представителей и Сенатом, которые в подавляющем большинстве являются двухпартийными, и главным спонсором этого законопроекта была бывший сенатор от Калифорнии и нынешний вице-президент США Камала Харрис. То, что Байден признает «геноцид», можно было прогнозировать до недавнего телефонного разговора Байдена и Эрдогана. Несмотря на то, что прошло три месяца со дня инаугурации Байдена, администрация США старательно избегала встречи с турецкой стороной. Не шла на обсуждение важных вопросов двухсторонних отношений, например, таких, как исключение Турции из программы F-35 и введения санкции против государственного управления оборонной промышленности Турции (SSB) из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Эти санкции были введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и предусматривают запрет на продажу любых американских товаров и технологий, запрет на предоставление турецкому ведомству банковских займов и кредитов», - указывает политолог.

Кстати, выражение «армянский геноцид», напоминает Билисой, впервые использовал президент США Рейган в 1981 году, затем в американском Конгрессе было несколько попыток использовать этот правовой термин. В 1975 году комитет юстиции сената США принял законопроект о признании «геноцида», а в 1984 году палата представителей утвердила документ, который в Турции называют Совместной резолюцией, а в 2019 году законопроект был принят обоими крылами американского Конгресса. Кроме того, «геноцид» признали в 49 штатах, за исключением Миссисипи. Так что давление на Турцию разменной картой «геноцида» происходит не в первый раз в последние десятилетия.