В Баку женщина обратилась в 25-е Отделение полиции Низаминского РУП с заявлением о том, что 26 апреля 2021 года на нее напали и ограбили, когда она находилась дома одна, сообщает пресс-служба МВД.

По словам потерпевшей, в дверь постучалась женщина, которая представилась соседкой и сказала, что принесла гостинцы в связи с месяцем Рамазан. Когда только потерпевшая открыла дверь, в квартиру ворвались двое неизвестных мужчин. Они нанесли ей удар в лицо и, угрожая ножом, потребовали деньги и золотые украшения. Когда она сказала, что у нее нет денег, грабители забрали из дома ювелирные изделия и скрылись с места преступления.

В результате оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Апшеронского района Кянан Музафферли и Дильбяр Гаджиева.

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и задержанию двух других лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) Уголовного кодекса АР. Продолжаются следственные мероприятия.