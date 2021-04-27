Разведка США спрогнозировала проблемы в отношениях России и Китая

"Все проблемы между Китаем и Россией на данном этапе решаемы, и руководители (двух стран) понимают друг друга и могут решать проблему возможной конкуренции, но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров", - заявил, выступая в четверг в Атлантическом совете, представитель NIC.

По его словам, Москва внимательно и с опасением следит за растущим влиянием Пекина во всех регионах, в том числе там, где "традиционно играла роль Россия". "Они знают, что роль Китая растет и что Китай может привнести то, что не может дать Россия – это деньги и инфраструктуру", - сказал Борт, отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает растущее влияние КНР в районе Средиземноморья.

"Не думаю, что сейчас растущее влияние Китая именно здесь является фокусом их внимания, они знают и, вероятно, более опасаются этого в других районах, например, Центральной Азии и, вероятно, во Вьетнаме, но сказать, что они (Россия) не признают, что в долгосрочной перспективе это является проблемой, будет преувеличением", - сказал Борт.